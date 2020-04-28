Царёв не признал генерала Бурлака

Замглавы погранслужбы ФСБ России генерал-полковника Андрея Бурлака называют главным фигурантом дела о крушении лайнера MH17 в Донбассе в июле 2014 года, которое расследует Объединенная следственная группа (JIT).

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на материалы расследования. В них генерал ФСБ фигурирует под псевдонимом «Владимир Иванович».

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН признался, что впервые слышит это имя.