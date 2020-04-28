Царёв не признал генерала Бурлака

Бывший спикер парламента Новороссии в эфире НСН признался, что впервые слышит имя генерала ФСБ, который якобы причастен к крушению лайнера MH17 в Донбассе.



Замглавы погранслужбы ФСБ России генерал-полковника Андрея Бурлака называют главным фигурантом дела о крушении лайнера MH17 в Донбассе в июле 2014 года, которое расследует Объединенная следственная группа (JIT).

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на материалы расследования. В них генерал ФСБ фигурирует под псевдонимом «Владимир Иванович».

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН признался, что впервые слышит это имя.

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«Нет. Я такие имя и фамилию слышу в первый раз. Не хочу сказать, что я знаю всех генералов ФСБ. И во время событий в Донбассе не видел там ни одного сотрудника ФСБ. А я знал и видел всех, кто принимал хоть сколько-нибудь значимое участие в этих событиях», - заверил политик.

Ранее Объединенная следственная группа назвала имена подозреваемых в причастности к крушению самолета. Это россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

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ТЕГИ:Крушение BoeingДонбассОлег Царёв
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