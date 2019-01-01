Политолог рассказал, кому выгодно выдавать российские паспорта в Приднестровье
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Зеленский официально стал президентом Украины
Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины.
Дмитрий Орешкин: «Мне кажется, что Зеленский символизирует формирование того, что в политологии называется «гражданская» или «политическая нация». У нас обычно термин «нация» связывается с национальностью, а в европейской политологии нация – это гражданин. Ну, например, швейцарские кантоны говорят на разных языках, но, при этом, все они – члены одного государства, все они обладают одинаковыми правами и всех их одинаково защищает закон. Так вот, Зеленский – пожалуй, первый всерьез общенациональный президент. Так что на Украине происходят интересные события и есть смысл за ними следить. Вопреки тому, что нам рассказывают о том, что эта страна вот-вот развалится, я вижу абсолютно противоположные процессы: формирование этой самой политической (или гражданской) нации, где общность определяется общими правами и общими законами, которые действуют одинаково для всех», - заявил НСН Дмитрий Орешкин.
Российские паспорта предложили выдавать жителям Приднестровья
Госдума может принять решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Ярошук. По его словам, правительство России понимает проблематику непризнанных республик, в том числе самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также Приднестровья.
Дмитрий Орешкин: «Почему это удобно с точки зрения политологии? Вертикаль власти получает большое количество неучтенных, неуловимых, неконтролируемых сторонников. Если нам скажут, что в Приднестровье 500 тысяч граждан, мы будем вынуждены поверить, потому, что проверить это невозможно. Аналогичная история с ДНР и ЛНР. Сколько там населения, никто не знает (даже местные начальники). Сколько бы не написали – поди, проверь. И как проголосовали эти люди – тоже. Здесь речь идет о нескольких миллионах. И, естественно, все их голоса будут добавляться в копилку главной партии страны»,- спрогнозировал он в беседе с НСН.
Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за украинского «Закона о языке»
В Совете Безопасности ООН проходит экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля. Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, который является языком его гражданства.
Дмитрий Орешкин: «Напомню, этот закон требует от всех граждан Украины овладеть украинской мовой, что для демократии не характерно. Это при том, что на Украине больше 10 млн людей говорят по-русски и считают себя русскими. И для европейцев (как и для американцев) это очень болезненный знак»,- подчеркнул Дмитрий Орешкин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.