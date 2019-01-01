Политолог рассказал, кому выгодно выдавать российские паспорта в Приднестровье

Дмитрий Орешкин: «Мне кажется, что Зеленский символизирует формирование того, что в политологии называется «гражданская» или «политическая нация». У нас обычно термин «нация» связывается с национальностью, а в европейской политологии нация – это гражданин. Ну, например, швейцарские кантоны говорят на разных языках, но, при этом, все они – члены одного государства, все они обладают одинаковыми правами и всех их одинаково защищает закон. Так вот, Зеленский – пожалуй, первый всерьез общенациональный президент. Так что на Украине происходят интересные события и есть смысл за ними следить. Вопреки тому, что нам рассказывают о том, что эта страна вот-вот развалится, я вижу абсолютно противоположные процессы: формирование этой самой политической (или гражданской) нации, где общность определяется общими правами и общими законами, которые действуют одинаково для всех», - заявил НСН Дмитрий Орешкин.

