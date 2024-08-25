ЦАХАЛ: В Ливане израильские истребители уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы»

Примерно сто истребителей ЦАХАЛ подорвали тысячи ракет движения «Хезболла», которые находились в контейнерах на территории Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы израильского оборонного ведомства со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

Известно, что большую часть уничтоженных снарядов планировалось использовать для атак по центру Израиля, а меньшую — по северу страны. Отмечается, что всего военные ЦАХАЛ поразили 40 пунктов хранения боеприпасов в Ливане.