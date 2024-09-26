ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован командир воздушных сил «Хезболлах»

Израиль ликвидирвал командира воздушных сил «Хезболлах» Мухаммеда Хусейна Срура в Бейруте, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В пресс-службе уточнили, что для ликвидации командира воздушных сил «Хезболлах» истребители Израиля нанесли «точный удар».

ЦАХАЛ заявил, что атаковал около 180 объектов «Хезболлы» за день

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ рассказала, что израильская армия начала новую волну атак на объекты движения «Хезболлах» в Ливане. Так, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что Израиль не будет давать «Хезболле» передышку и продолжит авиаудары по объектам движения.

Минздрав Ливана ранее сообщал, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник, 23 сентября, увеличилось до 100 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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