ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован командир воздушных сил «Хезболлах»

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ рассказала, что израильская армия начала новую волну атак на объекты движения «Хезболлах» в Ливане. Так, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что Израиль не будет давать «Хезболле» передышку и продолжит авиаудары по объектам движения.

Минздрав Ливана ранее сообщал, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник, 23 сентября, увеличилось до 100 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

