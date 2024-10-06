ЦАХАЛ объявила об ударах по складам «Хезболлы» под домами в Бейруте

Российские силы ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над Воронежской, Курской и Белгородской областями

В результате двух ударов Израиля по сектору Газа погибли 24 человека, еще 93 — пострадали

Блогер Чекалина (Лерчек) дала признательные показания по делу о совершении валютных операций, но затем от них отказалась

«Газпром» оказался самой убыточной компанией в РФ по итогам 2023 года