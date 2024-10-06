ЦАХАЛ объявила об ударах по складам «Хезболлы» под домами в Бейруте
ВВС Израиля нанесли удары по складам вооружения ливанского шиитского движения «Хезболла», находившимся под домами в Бейруте. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛ подчеркнули, что ливанская организация специально размещает «производство оружия и его арсеналы под жилыми домами в центре Бейрута» и подвергает мирное население рискам. При этом израильские военные добавили, что предупреждали граждан Ливана о готовящемся ударе.
Накануне израильские самолеты вновь нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по трассе, ведущей из центра города к международному аэропорту. В результате этого в ливанской столице начались крупные пожары.
5 октября RT сообщил, что в Ливане за сутки от бомбардировок Израиля погибли 25 человек.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что вооруженное противостояние Ирана с Израилем может затронуть объекты ядерной инфраструктуры и несет угрозу применения ядерного оружия.
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