ЦАХАЛ объявила об ударах по складам «Хезболлы» под домами в Бейруте

ВВС Израиля нанесли удары по складам вооружения ливанского шиитского движения «Хезболла», находившимся под домами в Бейруте. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ подчеркнули, что ливанская организация специально размещает «производство оружия и его арсеналы под жилыми домами в центре Бейрута» и подвергает мирное население рискам. При этом израильские военные добавили, что предупреждали граждан Ливана о готовящемся ударе.

Накануне израильские самолеты вновь нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по трассе, ведущей из центра города к международному аэропорту. В результате этого в ливанской столице начались крупные пожары.

Ликвидация и взрывы: В Бейруте после атаки Израиля начались сильные пожары

5 октября RT сообщил, что в Ливане за сутки от бомбардировок Израиля погибли 25 человек.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что вооруженное противостояние Ирана с Израилем может затронуть объекты ядерной инфраструктуры и несет угрозу применения ядерного оружия.


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ФОТО: AP / ТАСС
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