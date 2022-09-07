Трутнев: На ВЭФ заключены соглашения на общую сумму 3,2 трлн рублей

Инвестиционные соглашения на общую сумму более 3,2 трлн рублей заключены по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передаёт ТАСС.

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По словам Трутнева, соглашения в ходе ВЭФ на сумму 3 трлн 255 млрд рублей являются рекордом за все время проведения форума.

Форум собрал более 7 тыс. участников., которые вели работу по 90 направлениям.



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Фото: dfo.gov.ru
ТЕГИ:ФорумДальний Восток
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