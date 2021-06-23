Трунова и Мамедов стали аудиторами Счетной палаты

Также на сегодняшнем заседании верхняя палата одобрила кандидатуру сенатора Сергея Мамедова на пост аудитора Счетной палаты. На этой должности он сменит Татьяну Блинову.

Наталья Трунова является вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок», кандидатом экономических наук.

Ранее Счетная палата выявила, что Самарский оперный театр тратил миллионы не по назначению, передает РИА ФАН.



