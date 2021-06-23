Трунова и Мамедов стали аудиторами Счетной палаты

Совет Федерации утвердил Наталью Трунову на пост аудитора Счетной палаты. Этот пост освободился после отставки Михаила Меня.

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Также на сегодняшнем заседании верхняя палата одобрила кандидатуру сенатора Сергея Мамедова на пост аудитора Счетной палаты. На этой должности он сменит Татьяну Блинову.

Наталья Трунова является вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок», кандидатом экономических наук.

Ранее Счетная палата выявила, что Самарский оперный театр тратил миллионы не по назначению, передает РИА ФАН.


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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Счетная Палата
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