Трюдо: Путина не интересует, что думает о нем Запад

Президента РФ Владимира Путина «не особенно интересует» мнение Запада, считает премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом политик заявил в интервью радио SiriusXM.

В беседе с журналистами канадский премьер прокомментировал сложные российско-американские отношения, в частности, недавние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера.

Как отметил Трюдо, во время личных встреч с Путиным в рамках международных мероприятий у него сложилось мнение о российском президенте как о человеке, который говорит «все, что ему удобно в любой момент».

«Его не особенно интересует, что думает о нем западный мир или Канада», — цитирует Трюдо РИА ФАН.

Ранее Байден заявил, что Путин понесет ответственность за приписываемое России ответит за «вмешательство» в американские выборы. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В свою очередь, российский лидер пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую публичную дискуссию.

