Трюдо пригрозил Трампу ответными импортными пошлинами на товары из США
Если президент США Дональд Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на товары из Канады, то Оттава может прибегнуть к эквивалентному ответу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Он напомнил, что глава Белого дома желает обеспечить США «золотой век», для чего потребуется «больше стали и алюминия, критически важных минералов и доступной энергетики».
«Все эти ресурсы есть у Канады и мы готовы работать с США ради создания процветающей и безопасной экономики в Северной Америке», - указал Трюдо.
Премьер добавил, что в противном случае у Вашингтона есть альтернатива - закупка ресурсов «из России, Китая или Венесуэлы».
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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