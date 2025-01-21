Трюдо пригрозил Трампу ответными импортными пошлинами на товары из США

Он напомнил, что глава Белого дома желает обеспечить США «золотой век», для чего потребуется «больше стали и алюминия, критически важных минералов и доступной энергетики».

«Все эти ресурсы есть у Канады и мы готовы работать с США ради создания процветающей и безопасной экономики в Северной Америке», - указал Трюдо.

Премьер добавил, что в противном случае у Вашингтона есть альтернатива - закупка ресурсов «из России, Китая или Венесуэлы».

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

