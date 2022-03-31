Трюдо назвал непродуктивным дальнейшее присутствие РФ в G20
31 марта 202223:56
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал непродуктивным дальнейшее присутствие РФ в G20 на фоне ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Трюдо, присутствие президента РФ Владимира Путина за столом будет сложным для всех участников.
Ранее президент США Джо Байден предложил участникам G20 исключить Россию из «Большой двадцатки».
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31 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru