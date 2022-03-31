Трюдо назвал непродуктивным дальнейшее присутствие РФ в G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал непродуктивным дальнейшее присутствие РФ в G20 на фоне ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский и Трюдо обсудили дальнейшие санкции против РФ

По мнению Трюдо, присутствие президента РФ Владимира Путина за столом будет сложным для всех участников.

Ранее президент США Джо Байден предложил участникам G20 исключить Россию из «Большой двадцатки».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Канада
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