Труба Навального, смерть «Тесака» и адвокатский статус Пашаева
НСН о наиболее заметных событиях минувшей недели
Судьба газопровода «Северный поток-2» поставлена практически в прямую зависимость от дела Алексея Навального.
Европейский парламент принял на этой неделе специальную резолюцию в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. В документе, в частности, говорится о необходимости провести независимое международное расследование инцидента с Навальным, а также усилить антироссийские санкции, «начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», остановить строительство «Северного потока-2». Резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц Евросоюза.
Вместе с тем, она стала развитием позиции, которую в деле Навального заняла канцлер Германии, наиболее влиятельного члена ЕС. Сначала Ангела Меркель заявляла, что заболевание Навального и судьбу «Северного потока-2» не стоит смешивать. Но после объявления о его отравлении «Новичком» пересмотрела свой взгляд на эти вещи и прямо увязала одно с другим, делегировав принятие решения на общеевропейский уровень.
Националист Максим Марцинкевич по кличке «Тесак» был найден мертвым в следственном изоляторе Челябинска.
Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заявили, что заключенный покончил с собой после того, как дал признательные показания по ранее нераскрытым убийствам 2003-2007 годов с его участием. Адвокаты, защищавшие Тесака, утверждают, что его в течение нескольких месяцев пытали, добиваясь признания в убийствах. От имени отца погибшего заключенного председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину направлено обращение с просьбой возбудить уголовное дело по статье об убийстве Тесака и взять расследование под личный контроль.
Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова на процессе по делу о смертельном ДТП, лишен статуса адвоката.
В четвертый раз за карьеру. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по республике Северная Осетия - Алания. Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко назвал решение наиболее адекватным. «Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», - сказал Пилипенко.
Визави Пашаева на процессе по делу Ефремова адвокат потерпевших Александр Добровинский комментировать утрату соперником адвокатского статуса отказался, пояснив в эфире НСН, что его «немножко по-другому воспитывали». Вместе с тем, Добровинский признал, что ему «господина Пашаева будет не хватать». В отношении самого г-на Добровинского в связи с делом Ефремова также открыто дисциплинарное производство.
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