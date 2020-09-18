Труба Навального, смерть «Тесака» и адвокатский статус Пашаева

Судьба газопровода «Северный поток-2» поставлена практически в прямую зависимость от дела Алексея Навального.

Европейский парламент принял на этой неделе специальную резолюцию в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. В документе, в частности, говорится о необходимости провести независимое международное расследование инцидента с Навальным, а также усилить антироссийские санкции, «начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», остановить строительство «Северного потока-2». Резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц Евросоюза.

Вместе с тем, она стала развитием позиции, которую в деле Навального заняла канцлер Германии, наиболее влиятельного члена ЕС. Сначала Ангела Меркель заявляла, что заболевание Навального и судьбу «Северного потока-2» не стоит смешивать. Но после объявления о его отравлении «Новичком» пересмотрела свой взгляд на эти вещи и прямо увязала одно с другим, делегировав принятие решения на общеевропейский уровень.





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