Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля

Три ракеты из Сирии были выпущены по территории Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.

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При этом в сообщении указано, что один из снарядов не преодолел границу и упал на территории САР. Страны много лет находятся в состоянии войны. У них есть нерешенные территориальные споры.

Накануне армия Ливана инициировала поиск установок залпового огня, с помощью которых выпускались ракеты в сторону Израиля. При этом телеканал Аль Арабия со ссылкой на собственные источники передавал, что Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии. Премьер страны Беньямин Нетаньяху заявил, что операция будет длиться столько, сколько это необходимо.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
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