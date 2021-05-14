Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля
Три ракеты из Сирии были выпущены по территории Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.
При этом в сообщении указано, что один из снарядов не преодолел границу и упал на территории САР. Страны много лет находятся в состоянии войны. У них есть нерешенные территориальные споры.
Накануне армия Ливана инициировала поиск установок залпового огня, с помощью которых выпускались ракеты в сторону Израиля. При этом телеканал Аль Арабия со ссылкой на собственные источники передавал, что Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии. Премьер страны Беньямин Нетаньяху заявил, что операция будет длиться столько, сколько это необходимо.
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