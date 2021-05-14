Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля

При этом в сообщении указано, что один из снарядов не преодолел границу и упал на территории САР. Страны много лет находятся в состоянии войны. У них есть нерешенные территориальные споры.

Накануне армия Ливана инициировала поиск установок залпового огня, с помощью которых выпускались ракеты в сторону Израиля. При этом телеканал Аль Арабия со ссылкой на собственные источники передавал, что Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии. Премьер страны Беньямин Нетаньяху заявил, что операция будет длиться столько, сколько это необходимо.