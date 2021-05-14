ХАМАС нанес удар по химзаводу в Израиле

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило о нанесении удара по израильскому химическому заводу. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Предлог для войны. Почему палестинцы «восстали» против Израиля

По его данным, объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводПалестинаИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры