Три пустых обещания Зеленского могут привести Верховную Раду к роспуску

13 ноября 201907:57

Невыполненные предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского могут привести к роспуску правительства и парламента страны. Такое заявление сделал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, пишет Газета.ру. По его словам, речь идет о трех данных главой государства обещаниях.

Спивак упрекнул Зеленского за неисполнения обещаний сажать коррупционеров, воплотить в стране идею жизни «закон один для всех» и добиться возвращения граждан из эмиграции, пишет РЕН ТВ.

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По словам политика, неисполнение обещанного вполне вероятно приведет к роспуску Верховной рады летом будущего года, а также к изгнанию правительства уже в феврале, уточняют Известия.

Ранее жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил экс-ведущий киевского «антимайдана», лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН поспорил с высказыванием Кота. Политолог уверен, что именно Зеленский, а не его соперник и действующий глава Украины Петр Порошенко положит конец конфликту на юго-востоке страны.


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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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