Три пустых обещания Зеленского могут привести Верховную Раду к роспуску

Невыполненные предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского могут привести к роспуску правительства и парламента страны. Такое заявление сделал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, пишет Газета.ру. По его словам, речь идет о трех данных главой государства обещаниях.

Спивак упрекнул Зеленского за неисполнения обещаний сажать коррупционеров, воплотить в стране идею жизни «закон один для всех» и добиться возвращения граждан из эмиграции, пишет РЕН ТВ.