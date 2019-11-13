Три пустых обещания Зеленского могут привести Верховную Раду к роспуску
Невыполненные предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского могут привести к роспуску правительства и парламента страны. Такое заявление сделал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, пишет Газета.ру. По его словам, речь идет о трех данных главой государства обещаниях.
Спивак упрекнул Зеленского за неисполнения обещаний сажать коррупционеров, воплотить в стране идею жизни «закон один для всех» и добиться возвращения граждан из эмиграции, пишет РЕН ТВ.
По словам политика, неисполнение обещанного вполне вероятно приведет к роспуску Верховной рады летом будущего года, а также к изгнанию правительства уже в феврале, уточняют Известия.
Ранее жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил экс-ведущий киевского «антимайдана», лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН поспорил с высказыванием Кота. Политолог уверен, что именно Зеленский, а не его соперник и действующий глава Украины Петр Порошенко положит конец конфликту на юго-востоке страны.
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