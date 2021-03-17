Три поселения в Сирии заблокированы турецкими войсками

Командование ВС Турции закрыло пути для возвращения беженцев в трех населенных пунктах провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Александра Карпова.

По словам Карпова, речь идет о поселениях Аль-Муаляк, Джебель и Сейда округа Айн-Иса. По данным российских военных, данное решение принимало руководство турецких войск. Жители не могут вернуться в свои дома, которые они ранее покинули из-за обстрелов и военных действий между курдскими формированиями и ВС Турции.

Со своей стороны Россия призвала Турцию, которая контролирует север Сирии, позволить беженцам безопасно вернуться домой.

