Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнит функцию председателя на дебатах Совета Безопасности Организации объединённых наций в Нью-Йорке 16,17. Они пройдут на министерском уровне, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Заседание 16 июля будет посвящено формированию более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. Дебаты 17 июля назначены по теме проблем Ближнего Востока, включая Палестину. Кроме того, 19 июля состоятся дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 июля к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН на ротационной основе. На Смоленской площади подчеркнули, что РФ будет нацеливать коллег по Совбезу на поиск общих знаменателей при учете интересов всех задействованных сторон.

