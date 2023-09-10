Третий заключительный розыгрыш «Миллиона призов» пройдет 11 сентября
Третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» состоится утром 11 сентября в Москве. В нем смогут участвовать избиратели, проголосовавшие с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО с 20:01 9 сентября до окончания выборов. Об этом говорится на официальном сайте акции.
Организаторы определят случайных победителей с помощью специального оборудования. Победители получат SMS-сообщения о выигрыше после 12:00. Уникальный код для получения призовых баллов участники смогут активировать до 25 сентября включительно.
Участники могут проверить код, начиная с 12:00 после авторизации на странице акции #ВыбираемВместе2023 (ag-vmeste.ru/events/28).
Победители акции получают 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. призовых баллов.1 балл равен 1 рублю. Ими можно расплатиться в магазинах, ресторанах и кафе, купить билеты в музеи и театры, а также перевести на благотворительность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru