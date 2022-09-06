Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании

Экс-министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально назначена на должность премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Королева Елизавета II приняла отставку бывшего главы британского кабинета министров Бориса Джонсона, после чего прошла аудиенция с новым лидером Консервативной партии. На ней монарх поручила Трасс сформировать правительство.

Ранее Джонсон заявил, что будет поддерживать Трасс и новое правительство «на каждом шагу» и призвал консерваторов объединиться вокруг нового премьер-министра, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВеликобританияЛиз Трасс
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