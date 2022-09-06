Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании
Экс-министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально назначена на должность премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
Королева Елизавета II приняла отставку бывшего главы британского кабинета министров Бориса Джонсона, после чего прошла аудиенция с новым лидером Консервативной партии. На ней монарх поручила Трасс сформировать правительство.
Ранее Джонсон заявил, что будет поддерживать Трасс и новое правительство «на каждом шагу» и призвал консерваторов объединиться вокруг нового премьер-министра, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании
- Путин призвал возродить курортную зону на Каспии
- Минобороны РФ: 53-й механизированная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы Киева
- «Позорище и дно». Захарова оценила слова Борреля о России
- Эндокринолог рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле
- Энергодар лишился электричества после обстрелов со стороны ВСУ
- Лавров оценил избрание Трасс на пост премьер-министра Великобритании
- МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО
- В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей
- Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru