Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс официально объявлена победителем в борьбе за пост лидера Консервативной партии, сообщает ТАСС.

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Кроме того, она займет пост премьер-министра Великобритании.

Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как за экс-министра финансов Риши Сунака проголосовали 60,4 тысячи человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании «соревновались друг с другом в антироссийской риторике», поэтому Кремль не ожидает в обозримом будущем позитивных изменений в отношениях Лондона и Москвы, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВыборыВеликобритания
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