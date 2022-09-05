Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс официально объявлена победителем в борьбе за пост лидера Консервативной партии, сообщает ТАСС.
Кроме того, она займет пост премьер-министра Великобритании.
Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как за экс-министра финансов Риши Сунака проголосовали 60,4 тысячи человек.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании «соревновались друг с другом в антироссийской риторике», поэтому Кремль не ожидает в обозримом будущем позитивных изменений в отношениях Лондона и Москвы, пишут «Известия».
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