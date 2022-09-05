Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Ко Дню города в Москве открылись пять поликлиник после реконструкции Более 170 новостроек возведут в столице на месте сносимых домов по реновации Первое в РФ онкологическое отделение для младенцев открылось в Москве Несколько улиц в центре Москвы перекроют 10 сентября из-за фейерверка МЧС предупредило о заморозках до -2 °C в Подмосковье