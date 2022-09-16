Трасс встретится с Байденом 18 сентября
16 сентября 202219:58
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретится с президентом США Джо Байденом 18 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Эту информацию подтвердили в канцелярии британского премьер-министра. Таким образом, Трасс впервые встретится с Байденом в должности премьера страны.
Встреча лидеров стран состоится за день до официальных похорон Елизаветы II. Как сообщалось, пресс-конференция по итогам переговоров проводится не будет в связи с трауром.
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16 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru