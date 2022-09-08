Британцы не считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона
Менее четверти британцев считают, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, сообщает Times со ссылкой на исследование компании YouGov.
Только 23% избирателей заявили, что Трасс справится с работой лучше, чем Джонсон. 23% британцев считают, что новый премьер-министр, скорее всего, покажет себя хуже бывшего премьера. 40% участников исследования заявили, что Трасс на новом посту будет справляться «почти так же», как он.
Напомним, СМИ обвинили премьер-министра в создании «кабинета закадычных друзей». Так, о новой главе Минздрава известно, что она любит веселые застолья, не прочь выпить, курит сигареты.
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