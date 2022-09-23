Джонсон оговорился и похвалил Путина
Бывший глава правительства Великобритании, член парламента Борис Джонсон выступил перед Палатой общин с речью в поддержку Украины, сообщает телеканал «360».
Экс-премьер оговорился, поблагодарив главу России Владимира Путина за вдохновляющее руководство. «Спасибо также вдохновляющему руководству Владимира Путина… вдохновляющему руководству Владимира Зеленского, простите меня», — сказал Джонсон.
Британцы высмеяли бывшего премьера. По их словам, Джонсон впервые сказал правду.
Менее четверти британцев считают, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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