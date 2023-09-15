Трамп заявил, что может спасти США, которые «катятся в ад»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, не боясь обвинений и тюремного заключения, потому что хочет спасти государство, которое «катится в ад».
«Я верю, что у страны есть последний шанс», - сказал Трамп в интервью радио SiriuxXM.
Он отметил, что США «разрушаются». По словам Трампа, предстоящие выборы президента страны являются самыми важными, которые когда-либо были.
Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал уголовные дела против Трампа. Он назвал их преследованием по политическим мотивам, передает «Радиоточка НСН».
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