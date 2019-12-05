Трампу начали готовить обвинения для импичмента
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поручила главе комитете по судебным делам начать составление обвинительных статей для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
Пелоси, в частности, обвинила главу Белого дома в том, что тот злоупотреблял властью ради личной политической выгоды, а также поставил под удар национальную безопасность страны.
Сам Трамп уже отреагировал на это известие. В своем Twitter он призвал демократов объявить ему импичмент «как можно быстрее». По его словам, в этом случае стороны могли бы провести справедливое судебное заседание в Сенате и «вернуться к делу».
Напомним, президента США ранее обвинили в том, что он оказывал давление на Киев, требуя начать расследование против своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.
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