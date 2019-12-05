Трампу начали готовить обвинения для импичмента

5 декабря 201918:18

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поручила главе комитете по судебным делам начать составление обвинительных статей для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

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Пелоси, в частности, обвинила главу Белого дома в том, что тот злоупотреблял властью ради личной политической выгоды, а также поставил под удар национальную безопасность страны.

Сам Трамп уже отреагировал на это известие. В своем Twitter он призвал демократов объявить ему импичмент «как можно быстрее». По его словам, в этом случае стороны могли бы провести справедливое судебное заседание в Сенате и «вернуться к делу».

Напомним, президента США ранее обвинили в том, что он оказывал давление на Киев, требуя начать расследование против своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

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