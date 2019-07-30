Трампа призвали ввести новые санкции против России по «делу Скрипалей»
Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, пишут Известия. Демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол в открытом письме к американскому лидеру заявили о необходимости новых ограничений в связи с отправлением британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Конгрессмены высказали свою обеспокоенность тем, что несмотря на американское законодательство , в адрес России так и не были введены санкции из-за якобы применения государством химического оружия, уточняет РЕН ТВ.
Кроме того, члены комитета по иностранным делам палаты представителей напомнили, что в результате инцидента в Солсбери пострадали не только граждане России, но и также погиб гражданин Великобритании, отмечает «Свободная пресса».
Конгрессмены призвaли Трaмпa привлечь Россию к полной ответственности зa использовaние химоружия в Европе и зaявили о недопустимости того, что aмерикaнскaя aдминистрaция окaзaлaсь неспособнa отреaгировaть нa якобы российскую aгрессию, добaвляет Газета.ру.
Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН упрекнул уходящего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в недипломатичном поведении на встрече с Владимиром Путиным, когда она снова предъявила России бездоказательные обвинения в организации операции против Скрипаля, а также в политической бездарности главы британского правительства.
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