Конгрессмены высказали свою обеспокоенность тем, что несмотря на американское законодательство , в адрес России так и не были введены санкции из-за якобы применения государством химического оружия, уточняет РЕН ТВ.

Кроме того, члены комитета по иностранным делам палаты представителей напомнили, что в результате инцидента в Солсбери пострадали не только граждане России, но и также погиб гражданин Великобритании, отмечает «Свободная пресса».

Конгрессмены призвaли Трaмпa привлечь Россию к полной ответственности зa использовaние химоружия в Европе и зaявили о недопустимости того, что aмерикaнскaя aдминистрaция окaзaлaсь неспособнa отреaгировaть нa якобы российскую aгрессию, добaвляет Газета.ру.

Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН упрекнул уходящего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в недипломатичном поведении на встрече с Владимиром Путиным, когда она снова предъявила России бездоказательные обвинения в организации операции против Скрипаля, а также в политической бездарности главы британского правительства.

