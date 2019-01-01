Полковник КГБ: Секретные материалы часто оказываются в мусорке

«Это история экстраординарная, но время от времени это случается во всех странах. Уборщицы, где-то не так сожгли секретные документы. Это явно устаревшие документы. Сейчас будут вести расследование, почему утечка произошла, кто выбросил, кто дежурил», - сказал он.

По словам специалиста, после окончания Второй мировой войны британская разведка внимательно изучала содержимое мусорных баков в советской зоне оккупации в Берлине.

«Когда стояли наши части в Германии, в Карлсхорсте, у английской разведки был специальный агент, который ходил по мусорным ящикам и находил там секретные документы, которые наши военные использовали, поскольку не было туалетной бумаги, в качестве подсобного материала», - иронически заметил собеседник НСН.

Отметим, что в лаборатории Портон-Даун велось расследование обстоятельств отравления британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

