Полковник КГБ: Секретные материалы часто оказываются в мусорке
Полковник КГБ в отставке в беседе с НСН рассказал, случаи, подобные инциденту в Портон-Дауне, происходят во всех странах.
В мусорном баке на севере Лондона обнаружили секретные документы о военной химической лаборатории Портон-Даун, которая находится недалеко от Солсбери. Об этом сообщили британские СМИ. По их данным, в документах содержатся подробные данные о мерах безопасности на объекте, о его оборудовании, обязанностях специализированных полицейских, и даже пароль от компьютерных систем в виде простого текста. Обнаруженные материалы в СМИ называют «мечтой террориста». Министерство обороны Великобритании начало расследование в связи с этим инцидентом.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН рассказал, что такие случаи происходят во всех странах.
«Это история экстраординарная, но время от времени это случается во всех странах. Уборщицы, где-то не так сожгли секретные документы. Это явно устаревшие документы. Сейчас будут вести расследование, почему утечка произошла, кто выбросил, кто дежурил», - сказал он.
По словам специалиста, после окончания Второй мировой войны британская разведка внимательно изучала содержимое мусорных баков в советской зоне оккупации в Берлине.
«Когда стояли наши части в Германии, в Карлсхорсте, у английской разведки был специальный агент, который ходил по мусорным ящикам и находил там секретные документы, которые наши военные использовали, поскольку не было туалетной бумаги, в качестве подсобного материала», - иронически заметил собеседник НСН.
Отметим, что в лаборатории Портон-Даун велось расследование обстоятельств отравления британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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