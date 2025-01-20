Трампа пригласили на 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Избранного президента США Дональда Трампа пригласили в Японию на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию американской атомной бомбардировки. Соответствующее письмо политику направил губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки.

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По его мнению, благодаря этому визиту новый глава Белого дома «станет свидетелем реальности атомной бомбардировки». Также он считает, что такая поездка Трампа «станет сильным посланием на пути к миру, свободному от ядерного оружия».

«Вы один можете направить мир к ликвидации ядерного оружия, тем самым спасая человечество от ужасов ядерного холокоста», - написал Юдзаки.

Отмечается, что аналогичное приглашение Трампу направил мэр Нагасаки Сиро Судзуки.

Ранее власти США заявили о намерении восстановить военный аэродром на острове Тиниан, с которого в 1945 году были нанесены ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, пишут «Известия».

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯпонияДональд Трамп

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