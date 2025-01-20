Трампа пригласили на 80-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Избранного президента США Дональда Трампа пригласили в Японию на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию американской атомной бомбардировки. Соответствующее письмо политику направил губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки.
По его мнению, благодаря этому визиту новый глава Белого дома «станет свидетелем реальности атомной бомбардировки». Также он считает, что такая поездка Трампа «станет сильным посланием на пути к миру, свободному от ядерного оружия».
«Вы один можете направить мир к ликвидации ядерного оружия, тем самым спасая человечество от ужасов ядерного холокоста», - написал Юдзаки.
Отмечается, что аналогичное приглашение Трампу направил мэр Нагасаки Сиро Судзуки.
Ранее власти США заявили о намерении восстановить военный аэродром на острове Тиниан, с которого в 1945 году были нанесены ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru