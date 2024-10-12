Премьер Японии публично напомнил о сбросе на страну атомных бомб США
В ходе дебатов премьер-министр Японии Сигэру Исиба публично напомнил о нанесении США атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Трансляцию мероприятия вел телеканал «NHK».
Политик заявил о желании создать мир без ядерного оружия.
«Никогда не забуду шок, который испытал, учась в шестом классе, когда увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», - добавил он.
При этом Исиба подчеркнул необходимость обдумать, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия.
США сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибла почти половина населения — 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.
Ранее Россия заявила посольству Японии в РФ решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению совместных военных учений с США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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