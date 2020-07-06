Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Дэвид Пеппер, председатель Демократической партии в штате Огайо, предупредил президента США Дональда Трампа о знании Путиным английского языка. О том, что российский президент знает английский язык, хотя и редко использует его в беседе, Пеппер сообщил в своем Twitter.

Пеппер рассказал, как в середине 1990-ых годов присутствовал на встрече по оказанию технической помощи Санкт-Петербургу между начальником CSIS и российской делегацией мэра Санкт-Петербурга, членом которой был Владимир Путин. Он тогда занимал должность заместителя управляющего делами президента Павла Бородина. Путин общался через переводчика, однако, когда его переводчик допустил ошибку в сложном термине, Путин его поправил. «Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой», — написал Пеппер.

Американский политик считает, что таким образом Путин может «обводить Трампа вокруг пальца» и что, общаясь с российским президентом, Трамп «копает себе глубокую яму».

Ранее НСН сообщала, что в Америке сожгли флаги после речи Трампа в честь Дня независимости.

