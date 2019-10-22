Ради ухода из Афганистана Трампу придется договариваться с талибами

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, бывший посол в Афганистане Замир Кабулов в интервью НСН не исключил, что США действительно могут вывести свои подразделения из Афганистана.

«Хуже, чем сейчас, вряд ли будет. Все это может случиться, к этому все шло. Трамп неоднократно давал понять, что пора прекращать бессмысленную и самую длинную в истории (США) войну. Если это произойдет – так тому и быть. В Афганистане найдутся политические силы, которые будут наводить порядок. Но для этого американцам сначала нужно успешно завершить свои переговоры с "Талибаном" (организация запрещена в РФ), подписать соглашения и начать планомерный вывод войск, за которым последуют прекращение огня и межафганские переговоры, которые будут определять будущее страны», - сказал дипломат.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил НСН, что не верит в полный вывод американских военных из Афганистана. По его словам, речь попросту идет о «пропагандистской» акции, так как американцы «вообще не уходят оттуда, куда зашли».

