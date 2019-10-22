«США ниоткуда не уходят». Совфед о выводе войск США из Афганистана

В Министерстве обороны США продумывают план ускоренного вывода всех войск из Афганистана. По данным NBC News, такой он должен быть готов, если президент Дональд Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. По сведениям источников, американский лидер может потребовать вывод всех американцев с территории этой страны в течение ближайших недель. Отмечается, что спешный вывод войск из Сирии в Пентагоне считают «репетицией» возможного ухода из Афганистана.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН выразил сомнение, что США выведут свои войска из Афганистана полностью.

«Думаю, это пропагандистская акция. Не выведут они войска ни из Афганистана, ни из Сирии. То, что они ушли из Сирии в Ирак, уверен, что они вернутся. Американцы вообще не уходят оттуда, куда зашли», — сообщил сенатор.