«США ниоткуда не уходят». Совфед о выводе войск США из Афганистана
Сенатор Франц Клинцевич рассказал НСН, почему американские военные не уйдут из Афганистана, а если уйдут, то вернутся.
В Министерстве обороны США продумывают план ускоренного вывода всех войск из Афганистана. По данным NBC News, такой он должен быть готов, если президент Дональд Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. По сведениям источников, американский лидер может потребовать вывод всех американцев с территории этой страны в течение ближайших недель. Отмечается, что спешный вывод войск из Сирии в Пентагоне считают «репетицией» возможного ухода из Афганистана.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН выразил сомнение, что США выведут свои войска из Афганистана полностью.
«Думаю, это пропагандистская акция. Не выведут они войска ни из Афганистана, ни из Сирии. То, что они ушли из Сирии в Ирак, уверен, что они вернутся. Американцы вообще не уходят оттуда, куда зашли», — сообщил сенатор.
По мнению Клинцевича, американские налогоплательщики не поймут вывод войск.
«Сегодня предвыборная ситуация, Трамп делает так, чтобы электоральная составляющая была правильная. Люди не совсем его поддержат. Но все, что касается военно-разведывательного, оборонного сектора, электорат эти вещи не разрешит, иначе тема двигаться не будет. Проблем не будет, роста военного бюджета не будет и может наступить такой момент, что с учетом достаточно серьезного укрепления России в целом, уже только на одной России выехать будет сложно. Поэтому я не верю, что произойдет это событие в Сирии, в Афганистане. Или позднее так или иначе что-то будет отработано назад. В этом суть всей военной политики США», — отметил член Совфеда.
За последний год США негласно уменьшили число своих военнослужащих в Афганистане с 14 до 12 тысяч. Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября.
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