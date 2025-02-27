Трамп заявил о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая

Запланированные ранее пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, также будет введена дополнительная пошлина против Китая, её размер составит 10%.

Ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время будет официально объявлено о введении таможенных пошлин в 25% на товары из Евросоюза.

Американский лидер пояснил, что данный шаг направлен на снижение зависимости США от ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Reuters
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