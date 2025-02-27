Песков: РФ не пугают планы США по повышению пошлин
Заявления, поступающие из США, по поводу возможного повышения пошлин на европейские товары, не пугают Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, у России с США небольшой объем товарооборота.
«Я бы сказал, минимально возможный. Поэтому какие-то тарифы или пошлины оказать негативного влияния на нас не могут», - пояснил представитель Кремля.
Вместе с тем, он добавил, что Россия не хотела бы видеть в мире много торговых войн, потому что это негативно скажется на всех странах.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru