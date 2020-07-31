Трамп заявил о возможности запрета приложения TikTok в стране

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти рассматривают различные меры против китайского приложения TikTok, в том числе запрет. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Трампа, есть пара вариантов действий, однако он не уточнил детали.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok может быть запрещен в США из-за того, разработчики приложения могут передавать частную информацию китайским властям. Помпео отметил, что рекомендовал бы TikTok только тем, кто хочет передать свои данные в «руки Коммунистической партии Китая».


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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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