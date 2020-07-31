Трамп заявил о возможности запрета приложения TikTok в стране

По словам Трампа, есть пара вариантов действий, однако он не уточнил детали.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok может быть запрещен в США из-за того, разработчики приложения могут передавать частную информацию китайским властям. Помпео отметил, что рекомендовал бы TikTok только тем, кто хочет передать свои данные в «руки Коммунистической партии Китая».



