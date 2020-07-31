Трамп заявил о возможности запрета приложения TikTok в стране
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти рассматривают различные меры против китайского приложения TikTok, в том числе запрет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, есть пара вариантов действий, однако он не уточнил детали.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok может быть запрещен в США из-за того, разработчики приложения могут передавать частную информацию китайским властям. Помпео отметил, что рекомендовал бы TikTok только тем, кто хочет передать свои данные в «руки Коммунистической партии Китая».
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