Трамп заявил о согласии Ирана на условия США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы принял все условия Вашингтона в рамках переговоров, однако никаких подтверждений этим словам представлено не было.

По его словам, Тегеран «согласился на все», заявил он в интервью телеканалу News Nation, отвечая на вопрос о ходе диалога между сторонами. Ранее в тот же день американский лидер также объявил об урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива и его полном открытии.