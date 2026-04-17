Трамп заявил о согласии Ирана на условия США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы принял все условия Вашингтона в рамках переговоров, однако никаких подтверждений этим словам представлено не было.
По его словам, Тегеран «согласился на все», заявил он в интервью телеканалу News Nation, отвечая на вопрос о ходе диалога между сторонами. Ранее в тот же день американский лидер также объявил об урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива и его полном открытии.
При этом официальных заявлений со стороны Ирана, подтверждающих достигнутые договоренности, не поступало. Последние переговоры, прошедшие в Исламабаде, завершились безрезультатно.
США и Израиль начали наносить удары по иранской территории 28 февраля, в результате чего, по имеющимся данным, погибли более трех тысяч человек. 8 апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, Вашингтон ввел блокаду иранских портов, а посредники продолжают попытки организовать новый раунд переговоров, передает «Радиоточка НСН».
