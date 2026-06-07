Британский актер Патрик Годфри скончался в возрасте 93 лет

Британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах «Граф Монте-Кристо» и «Отверженные» скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает агентство актера Markham Froggatt & Irwin.

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В заявлении на сайте агентства говорится, что актер мирно скончался дома прошлой ночью в окружении семьи. Причина смерти не уточняется. У Патрика Годфри осталась жена - актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.

Годфри родился в Лондоне в 1933 году. Расцвет его кинокарьеры пришелся на 1970–1980-е годы, когда он снялся в целом ряде знаковых британских лент, среди которых «Жара и пыль» (1983), «Комната с видом» (1985) и другие.

Широкую международную известность актеру принесла картина «История вечной любви» (1998), где он сыграл вместе с Дрю Бэрримор. Также в его фильмографии такие проекты, как мюзикл «Отверженные» (2012) и культовые британские телесериалы - «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи».

Не менее важной частью жизни Годфри был театр. Он выходил на сцену Национального театра Великобритании и сотрудничал со многими другими театральными труппами.

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ФОТО: РИА Новости
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