Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира из-за мигрантов

США рискуют стать страной третьего мира из-за миграционного кризиса. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Иначе - катастрофа? Зачем «ястреб» Нуланд летит в Россию

«США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше», - цитирует сообщение политика ТАСС.

По словам Трампа, на территорию Соединенных Штатов уже проникли миллионы незаконных мигрантов, и их число будет лишь расти.

Действующий президент США Джо Байден ввел новую систему в области иммиграционной политики. Вследствие этого поток мигрантов значительно вырос, в настоящий момент он превышает 200 тысяч человек, что является максимальным показателем с начала века.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампМигрантыСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры