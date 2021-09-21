Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира из-за мигрантов

«США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше», - цитирует сообщение политика ТАСС.

По словам Трампа, на территорию Соединенных Штатов уже проникли миллионы незаконных мигрантов, и их число будет лишь расти.

Действующий президент США Джо Байден ввел новую систему в области иммиграционной политики. Вследствие этого поток мигрантов значительно вырос, в настоящий момент он превышает 200 тысяч человек, что является максимальным показателем с начала века.

