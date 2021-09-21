Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира из-за мигрантов
США рискуют стать страной третьего мира из-за миграционного кризиса. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше», - цитирует сообщение политика ТАСС.
По словам Трампа, на территорию Соединенных Штатов уже проникли миллионы незаконных мигрантов, и их число будет лишь расти.
Действующий президент США Джо Байден ввел новую систему в области иммиграционной политики. Вследствие этого поток мигрантов значительно вырос, в настоящий момент он превышает 200 тысяч человек, что является максимальным показателем с начала века.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- «Слуга народа»: у Зеленского нет конкурентов на выборах
- На нацпроект «Цифровая экономика» в 2022 году направят более 210 млрд рублей
- Полиция Великобритании назвала имя третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»
- Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми приземлился во Внуково
- Стали известны расходы бюджета на работу президента и его администрации в 2022 году
- СМИ: мертвых мужчин и женщину без сознания нашли около магазина в Москве
- Ученые выяснили, почему на Марсе нет воды
- Минэкономразвития: инфляция в 2021 году составит 5,8 процента
- Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко
- Пермские власти помогут пострадавшим при стрельбе с проживанием в Москве на время лечения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru