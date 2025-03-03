Постпред Дании при ООН заявила, что Гренландия может выбрать независимость

Представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен заявила, что вопрос независимости Гренландии должен решать сам народ острова. Она подчеркнула, что будущее Гренландии зависит от воли ее жителей.

Эти слова Лассен прозвучали на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который в конце 2024 года заявил, что для США крайне важно владеть Гренландией.

Гренландская партия инициирует референдум о независимости

В своем заявлении Трамп назвал это «абсолютной необходимостью». Впервые он озвучил такую идею еще в 2019 году, но власти Гренландии и Дании сразу отвергли ее как несерьезную.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а с 2009 года получила широкую автономию, позволяющую острову самостоятельно решать вопросы внутренней политики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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