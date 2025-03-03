Постпред Дании при ООН заявила, что Гренландия может выбрать независимость

Представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен заявила, что вопрос независимости Гренландии должен решать сам народ острова. Она подчеркнула, что будущее Гренландии зависит от воли ее жителей.

Эти слова Лассен прозвучали на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который в конце 2024 года заявил, что для США крайне важно владеть Гренландией.