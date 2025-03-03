Постпред Дании при ООН заявила, что Гренландия может выбрать независимость
Представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен заявила, что вопрос независимости Гренландии должен решать сам народ острова. Она подчеркнула, что будущее Гренландии зависит от воли ее жителей.
Эти слова Лассен прозвучали на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который в конце 2024 года заявил, что для США крайне важно владеть Гренландией.
В своем заявлении Трамп назвал это «абсолютной необходимостью». Впервые он озвучил такую идею еще в 2019 году, но власти Гренландии и Дании сразу отвергли ее как несерьезную.
Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а с 2009 года получила широкую автономию, позволяющую острову самостоятельно решать вопросы внутренней политики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине
- Вдова борца Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
- Порошенко: Мир на Украине важен для всех, включая США и Украину
- Постпред Дании при ООН заявила, что Гренландия может выбрать независимость
- Зеленский: Киев работает с США над миром и рассчитывает на их поддержку
- Эрдоган: Урегулирование на Украине возможно только с участием Москвы и Киева
- В Подмосковье выставили на продажу остров за миллиард рублей
- Отца мальчика, покусанного хаски в Сочи, впервые после трагедии допустили к сыну
- Самыми распространенными регионализмами в России стали «закатка» и «сопка»
- СМИ: ЕС может профинансировать закупку газа для Венгрии и Словакии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru