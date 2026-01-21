Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RT.

Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено

По словам главы Белого дома, встреча состоится 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Также американский лидер указал, что действительно хочет помочь достичь мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
