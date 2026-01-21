Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе
21 января 202617:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RT.
По словам главы Белого дома, встреча состоится 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Также американский лидер указал, что действительно хочет помочь достичь мирного урегулирования украинского конфликта.
Ранее Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кто виноват в смертельном обрушении крыши ТЦ в Новосибирске
- Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе
- Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом
- Трамп: США хотят, чтобы Дания отдала им Гренландию
- Повышение тарифов за безлимитный интернет не нарушает закон
- Журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
- Реестр курьеров обяжет знать не только ПДД, но и сохранять качество товаров
- СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана
- В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы
- СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru