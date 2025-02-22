Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды

Как отметил политик, Маск делает работу, на которую у многих не хватило бы смелости, а власти хотят «оптимизировать» США.

«Потому что мы хотим, чтобы наша страна смогла выжить и процветала. И находим миллиарды и миллиарды долларов бесполезных трат, махинаций и злоупотреблений... И я имею в виду такие цифры, что вы не поверите. А ведь мы еще даже не начинали», - подчеркнул Трамп.

По его словам, расточительство, мошенничество и злоупотребления находятся на невиданном уровне и продолжаются много лет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину».

