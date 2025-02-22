Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, обнаружил мошенничества и злоупотребления бюджетными средствами на миллиарды долларов. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Как отметил политик, Маск делает работу, на которую у многих не хватило бы смелости, а власти хотят «оптимизировать» США.
«Потому что мы хотим, чтобы наша страна смогла выжить и процветала. И находим миллиарды и миллиарды долларов бесполезных трат, махинаций и злоупотреблений... И я имею в виду такие цифры, что вы не поверите. А ведь мы еще даже не начинали», - подчеркнул Трамп.
По его словам, расточительство, мошенничество и злоупотребления находятся на невиданном уровне и продолжаются много лет.
Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru