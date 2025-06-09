Лавров назвал рабочими отношения Путина и Трампа
Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, ещё во время первого срока главы Белого дома, сложились рабочие отношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на «Форуме будущего - 2050», он отметил, что лидерам «не нужны никакие прелюдии» и в ходе контактов «они сразу приступают к сути».
«Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», - заключил министр.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог Путина и Трампа необходим для мира, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru