Трамп заявил, что США заинтересованы в редкоземельных металлах России
Президент США Дональд Трамп заявил, что США проявляют интерес к «огромным запасам» редкоземельных металлов в России, а также к другим ценным ресурсам, которые могут быть использованы
Трамп подчеркнул важность этих материалов в контексте международных отношений во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Ранее Трамп предложил Украине заключить сделку по природным ресурсам, по которой Украина должна была бы компенсировать 500 миллиардов долларов за счет своих ископаемых.
Зеленский выразил недовольство такими условиями, подчеркнув, что Украина не готова подписывать соглашение, которое рассматривает эту помощь как обязательство по долгу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru