Трамп заявил, что США заинтересованы в редкоземельных металлах России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проявляют интерес к «огромным запасам» редкоземельных металлов в России, а также к другим ценным ресурсам, которые могут быть использованы

Трамп подчеркнул важность этих материалов в контексте международных отношений во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.