Трамп заявил, что саммит в Женеве был неудачным для США
Бывший президент США Дональд Трамп посчитал, что встреча действующего лидера страны Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным в Женеве была выгодна для РФ, а не для Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в эфире Fox News.
Экс-глава страны отметил, что по итогам саммита Вашингтон ничего не получил, хотя предоставил высокую трибуну для Москвы, пишет РЕН ТВ. «Для России это был хороший день», — подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что сотрудничество двух стран может быть очень перспективным, сообщило ФАН. Трамп заявил, что думал снять санкции с России, если власти страны «взяли бы себя в руки». По мнению Дональда Трампа, он был самым жестким политиком в отношении России, пишет телеканал «360».
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