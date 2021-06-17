Трамп заявил, что саммит в Женеве был неудачным для США

Экс-глава страны отметил, что по итогам саммита Вашингтон ничего не получил, хотя предоставил высокую трибуну для Москвы, пишет РЕН ТВ. «Для России это был хороший день», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что сотрудничество двух стран может быть очень перспективным, сообщило ФАН. Трамп заявил, что думал снять санкции с России, если власти страны «взяли бы себя в руки». По мнению Дональда Трампа, он был самым жестким политиком в отношении России, пишет телеканал «360».

