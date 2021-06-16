Президент Швейцарии прокомментировал встречу Байдена и Путина в Женеве

Президент Швейцарии Ги Пармелен прокомментировал встречу российского и американского коллег Владимира Путина и Джо Байден в Женеве.

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В ходе пресс-конференции, Пармелен заявил, что факт встречи двух великих держав уже является хорошей новостью. Он также подчеркнул важность возвращения послов в столицы стран. По словам Пармелена, это проявления желания общаться.

Швейцарский лидер также заявил о готовности страны помогать РФ и США в случае такой необходимости.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в швейцарской Женеве. Разговор политиков продолжался около 4,5 часов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВладимир Путин
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