Президент Швейцарии прокомментировал встречу Байдена и Путина в Женеве

В ходе пресс-конференции, Пармелен заявил, что факт встречи двух великих держав уже является хорошей новостью. Он также подчеркнул важность возвращения послов в столицы стран. По словам Пармелена, это проявления желания общаться.

Швейцарский лидер также заявил о готовности страны помогать РФ и США в случае такой необходимости.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в швейцарской Женеве. Разговор политиков продолжался около 4,5 часов.