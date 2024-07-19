Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай «боялись» его. Об этом политик рассказал на съезде республиканцев, пишет РИА Новости.

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Как отметил Трамп, о таком отношении к нему сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Он сказал, что Россия его [Трампа] боялась. Китай его боялся. Все его боялись», — указал политик.

Трамп подчеркнул, что во время его президентства на планете «царил мир», но теперь «мир взрывается».

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае избрания президентом закончить все конфликты, начавшиеся при действующем лидере Соединенных Штатов Джо Байдене, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КитайРоссияСШАДональд Трамп

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