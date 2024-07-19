Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Бывший президент США Дональд Трамп после переизбрания главой государства намерен восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик заявил на съезде республиканцев в Милуоки, передает РИА Новости.

Как отметил Трамп, он смог «поладить» с КНДР и добиться прекращения северокорейских ракетных пусков.

«Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он [Ким Чен Ын] тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне», — заявил экс-президент.

Трамп также высказал мнение, что демократы во главе с нынешним президентом США Джо Байденом превратили унаследованную ими «планету мира» в «планету войны».

Ранее СМИ сообщили о готовящемся телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоится 19 июля, пишет Ura.ru.

