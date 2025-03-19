Трамп заявил, что разговаривал с Путиным в предыдущие несколько недель

Президент США Дональд Трамп признался, что общался с российским лидером Владимиром Путиным и до разговора, состоявшегося 18 марта.

Трамп заявил, что Путин проявил твердость и силу во время переговоров

В интервью газете Washington Examiner глава Белого дома рассказал, что предыдущие контакты с президентом РФ не афишировались.

«Начало на самом деле было положено три или четыре недели назад... У нас были другие телефонные разговоры», - сказал Трамп.

Ранее 18 марта президенты РФ и США по телефону обсудили урегулирование украинского конфликта, нормализацию двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

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