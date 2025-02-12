Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли
12 февраля 202500:31
Американская администрация назвала возвращение гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России, проявлением доброй воли со стороны Москвы, следует из заявления советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолца.
Он назвал это хорошим знаком на пути к завершению конфликта вокруг Украины. Отмечается, что РФ и США движутся в правильном направлении.
О возвращении Фогеля в Москве договаривался спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Задержан руководитель Военно-строительного комплекса Минобороны Абаев
- СМИ: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам Москвы и Киева
- Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли
- «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Зимний кубок РПЛ
- «Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте
- Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24 на Ямале
- Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение друга
- Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитские высказывания
- СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова
- Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru