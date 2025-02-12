Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли

Он назвал это хорошим знаком на пути к завершению конфликта вокруг Украины. Отмечается, что РФ и США движутся в правильном направлении.

О возвращении Фогеля в Москве договаривался спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

