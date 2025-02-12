Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли

Американская администрация назвала возвращение гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России, проявлением доброй воли со стороны Москвы, следует из заявления советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолца.

США введут санкции против РФ за неправомерное удержание американцев

Он назвал это хорошим знаком на пути к завершению конфликта вокруг Украины. Отмечается, что РФ и США движутся в правильном направлении.

О возвращении Фогеля в Москве договаривался спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры