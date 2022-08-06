Трамп заявил, что при Байдене ситуация на Украине будет усугубляться
Ситуация на Украине при администрации нынешнего президента США Джо Байдена будет лишь усугубляться, считает экс-глава государства Дональд Трамп. Об этом политик заявил на митинге в Уокешо, штат Висконсин.
По мнению Трампа, Вашингтон позволил России «опустошить» Украину, и «будет становиться только хуже».
«Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», — цитирует экс-президента ТАСС.
Также Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, возложив на действующую администрацию ответственность за рекордную инфляцию в США, падение фондовых рынков, рост цен на энергоресурсы и потерю страной энергетической независимости.
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