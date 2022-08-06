Трамп заявил, что при Байдене ситуация на Украине будет усугубляться

По мнению Трампа, Вашингтон позволил России «опустошить» Украину, и «будет становиться только хуже».

«Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», — цитирует экс-президента ТАСС.

Также Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, возложив на действующую администрацию ответственность за рекордную инфляцию в США, падение фондовых рынков, рост цен на энергоресурсы и потерю страной энергетической независимости.

