Трамп: Зеленскому нужно было признать Крым российским
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру нужно было признать полуостров Крым российским. Об этом сообщает ТАСС.
Также американский политик считает, что Зеленский должен был отказаться от вступления в НАТО. По мнению Трампа, эти два условия позволили бы избежать военного развития событий.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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