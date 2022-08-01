Трамп: Зеленскому нужно было признать Крым российским

Также американский политик считает, что Зеленский должен был отказаться от вступления в НАТО. По мнению Трампа, эти два условия позволили бы избежать военного развития событий.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



